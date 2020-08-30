Park halinde alev alev yandı

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, park halinde olan tır alev alev yandı.

Yangın, İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl‘de birkaç firmadan yüklediği mobilyaları Gürcistan'a götürmek için henüz ismi öğrenilemeyen tır şoförü İnegöl Alanyurt yolunda tırı park etti. Sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araçtan alevler yükselmeye başladı. Yangını gören yoldan geçenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içi mobilya dolu yanan tra müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Tır tamamen yanarak kül olurken, tırın dorsesinde bulunan mobilyaların çoğu zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.