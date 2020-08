GranFondo Bursa'nın startı verildi

Türkiye’nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bursa’da gerçekleştiriliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin himayesi ve Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen GranFondo Bursa, sosyal mesafe kurallarına uygun ve sağlık önemleri artırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı olarak da kayıtlara geçti. 12 ülkeden 2 bine yakın bisikletseverin katıldığı organizasyonda pedallar, ‘Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset’ sloganıyla döndü. Yarışta 8 kişilik Turkcell takımı da mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen GranFondo Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştiriliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin himayesi ve Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışa, 12 ülkeden 2 bin bisikletsever katıldı. Kısa yarış, uzun yarış, paralimpik kısa yarış, paralimpik uzun yarış ve milli uzun yarış olmak üzere 5 kategoride düzenlenen etkinlikte sembolik start ‘maskeli’ olarak verildi. Sporcular, 102.8 kilometrelik uzun parkur ve 76.7 kilometrelik kısa parkurda mücadele ederken, Turkcell takımı da 8 kişilik ekibiyle GranFondo Bursa’da pedal çevirdi.



Aktaş: "Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda önemli bir organizasyona imza attıklarının altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Granfondo her ne kadar bir spor müsabakası olsa da aslında kültürel bir deneyim ve sosyal bir sorumluluk hareketi olarak bisiklet sevdalılarını bir araya getiriyor. Ülkemizde daha önce GranfondoMarmara adıyla iki kez düzenlendi ve biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yarışlara ev sahipliği yaptık. Bu yıl bu özel günde "GranfondoBursa" adıyla ilk kez düzenlenecek bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşandığı bu organizasyonda yarışan tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.



Özbayraktar: "Her zaman insanların daha çok spor yapmasını destekliyoruz"

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ise duygularını şu sözlerle aktardı:

"Bu anlamlı günde Bursa’da olmaktan mutluluk duyuyoruz. Zaferi yüreğinde gücü pedalında hisset sloganıyla düzenlenen bir yarış. Salgın döneminde hareket etmek de çok önemli. Bugün bu yarışta, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmektedir. Turkcell olarak bu tarz organizasyonları destekliyoruz. Her zaman insanların daha çok spor yapmasını destekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.