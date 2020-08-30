Granfondo Uluslararası Bisiklet Yarışı Bursa'da başladı



Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA Granfondo Uluslararası Bisiklet Yarışı, yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin amatör ve profesyonel bisiklet tutkununun katılımıyla başladı.

Avrupa´da yıllardır geniş katılımlı bir şekilde organize edilen, lisanslı veya lisanssız tüm bisikletçilere açık, uzun yol bisiklet yarışları GranFondo, 30 Ağustos Zafer Bayramı´nda Bursa´da başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde, Turkcell'in iletişim sponsorluğunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yapılan GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışına, kısa parkuru 76.7 kilometre, uzun parkur ise 102.8 kilometre olmak üzere 5 ayrı kategoride 2 bin civarında amatör ve profesyonel bisiklet tutkunu katıldı. Koronavirüs sonrası Türkiye´nin sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri arttırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı olan Granfondo Bursa´da, sporcular startta bölünmüş çizgilerden çıkış yaptı.

"BİSİKLET SPORUNA KATKISI OLACAK"

Millet Bahçesi önünde başlayan yarışların startını, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş birlikte verdi. Yarışa katılan tüm sporculara başarılar dileyen Vali Canbolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı´nda düzenlenen yarışın ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı´yı kuran güzellikler şehri Bursa´da bisiklet tutkunlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. `Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset´ mottosuyla yapılan yarışın pandemi sürecinin ilk organizasyonun olduğunu diye getiren Başkan Aktaş, "Yarışların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem Bursa´da hem de ülkemizde bisiklet kullanımının artmasında yarışların olumlu etkisi olacaktır. Büyükşehir Belediyesi ve Belediyespor olarak organizasyona katkı sunduk. Tüm sponsor ve destekçilerimize de teşekkür ediyorum. Yarışa katılan sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra Başkan Aktaş ve Vali Canbolat, Millet Bahçesi içerisinde kurulan expo alanını gezerek, sporcularla sohbet etti.

Altıparmak ve Osmangazi´den geçen bisikletçiler, parkuru da yine Bursa Millet Bahçesi´nde tamamlayacak. GranFondo Bursa, kısa yarış, uzun yarış, paralimpik kısa yarış, paralimpik uzun yarış ve milli uzun yarış olmak üzere 5 kategoride yapılıyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-08-30 11:03:37



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