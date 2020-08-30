Zafer bayramının 98'inci yılı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıl dönümü, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen çelenk sunumuyla Bursa'da kutlandı.
Atatürk Anıtı önünde korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve Bursa milletvekilleri katıldı. Vali Yakup Canbolat, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program sona erdi.
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