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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pedallar zafer için döndü

İHA

Pedallar zafer için döndü

Yerli ve yabancı 2 bine yakın sporseverin katıldığı GranFondo Bursa bisiklet yarışında pedallar zafer için çevrildi. 'Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset' sloganıyla start verilen yarışta birinciliği elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen GranFondo Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin himayesi ve Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışa, yerli ve yabancı 2 bin bisikletsever katıldı. Kısa yarış, uzun yarış, paralimpik kısa yarış, paralimpik uzun yarış ve milli uzun yarış olmak üzere 5 kategoride yapılan etkinlikte ‘maskeli’ yarışçılar dikkat çekti. Bursa Millet Parkı’ndaki ‘start’ta, sosyal mesafeye dikkat ederek çıkış yapan sporcular, 102.8 kilometrelik uzun parkur ve 76.7 kilometrelik kısa parkurda maskeleriyle birlikte mücadele etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda önemli bir organizasyona imza attıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "GranFondo her ne kadar bir spor müsabakası olsa da aslında kültürel bir deneyim ve sosyal bir sorumluluk hareketi olarak bisiklet sevdalılarını bir araya getiriyor. Ülkemizde daha önce GranFondoMarmara adıyla iki kez düzenlendi ve biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yarışlara ev sahipliği yaptık. Bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun yaşandığı bu özel günde ‘GranFondoBursa’ adıyla ilk kez düzenlenecek bir organizasyon gerçekleştirdik " dedi.

"Sağlığı ve hareketi teşvik eden etkinliklere ana sponsorluk yapıyoruz"
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda GranFondo Bursa’yı gerçekleştirmekten dolayı gururlu olduklarını dile getiren Turkcell İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ise, “Salgın dönemi spor yapmaya engel değil, bunun en güzel örneğini bugün bu etkinlikte yaşıyoruz. Vatandaşlarımızı harekete teşvik eden projelerin en büyük destekçisiyiz. Turkcell olarak ülkemizde sporun birleştirici gücüne inanıyor ve sürdürülebilir spor kültürünü yaymak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda üç farklı sponsorluk modelini hayata geçirdik. İlk olarak Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ana sponsorluğu ile ülkemizin sporcu havuzuna katkı yapıyoruz. Ayrıca olimpik spor branşlarının federasyonlarına ve son olarak GranFondo Bursa gibi sosyal mesafeye özen göstererek sağlığı ve hareketi teşvik eden etkinliklere ana sponsorluk yapıyoruz. TURKSPORU’na olan desteğimiz artarak devam edecek. Bayram sevincini spor coşkusuyla birleştirerek bize katılan tüm Bursalılara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yarışı zafer ile sonuçlandıran sporculara, madalyaları takdim edildi. Uzun parkuru bitirmek için var gücüyle pedalları çeviren sporcular, yarışı tamamladığında ise kendini çimlerin üzerine attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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