Bursaspor, takımı Mustafa Er'e emanet etmeye hazırlanıyor

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) TFF 1´inci Lig ekibi Bursaspor´da, teknik direktörlük için Mustafa Er ile anlaşma sağlandı.

Bursaspor Kulübü´nde saat 17.00´de başlayacak olağanüstü seçimli genel kurula tek başkan adayı olarak girecek Erkan Kamat, teknik direktörlük için görüştüğü Mustafa Er ile el sıkıştı.

Süper Lig´in 2016-17 sezonunda Bursaspor´un deplasmanda Trabzonspor´u 2-1 yenerek ligde kaldığı mücadelede takımın başında olan genç teknik adam, ertesi sezon da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile kulübün yollarını ayırmasının ardından göreve gelmiş, takımın başında son 6 maça çıkmıştı.

40 yaşındaki Mustafa Er ile anlaşmanın yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-30 16:14:35



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