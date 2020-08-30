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Bursaspor eski başkanlarından Murat Gülez'e veda

DHA

Bursaspor eski başkanlarından Murat Gülez'e veda


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) Tedavi gördüğü hastanede geçen cuma 68 yaşında hayatını kaybeden Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Murat Gülez, son yolculuğuna uğurlandı.
Murat Gülez için öğle namazı sonrası Emirsultan Camii'nde kılınan cenaze namazına Bursa iş, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Cenaze namazı sonrası merhum Murat Gülez, Emirsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-08-30 17:32:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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