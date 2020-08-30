İnegöl'de kaza: 2 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki otomobil, sokağa dönüş yapan başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Şimşek Sokak´ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Halil Yorulmaz (50) yönetimindeki 16 KAK 87 plakalı otomobil, Çağrı Sokak´tan Şimşek Sokağa dönüş yapan Ömer Aba (25) idaresindeki 16 ADB 414 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Halil Yorulmaz´ın kullandığı otomobilde bulunan kardeşi Sıla Yorulmaz (17) ve annesi Seyhan Yorulmaz (49) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-30 17:57:31



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