Bursa'da 7 yaşındaki Egemen, Vakebors yaparak 30 Ağustos'u kutladı

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Egemen Sarı, amcası su sporları eğitmeni şafak Sarı ile birlikte İznik Gölü'nde vakebord yaptı.

4 yaşından beri amcası Şafak Sarı ile birlikte su sporlarına merakı olan Egemen 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü'nde Türk Bayrağı açarak 30 Ağustos heyecanını yaşadı. Bu spordan çok keyif aldığına vurgu yapan Egemen, "Tüm herkesin Zafer Bayramını Kutluyorum" dedi.

Amcası Şafak Sarı ise, "Egemen’in böyle anlamlı günde böyle bir etkinliğe imza atması bizleri gururlandırdı. Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.