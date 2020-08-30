Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda korku dolu anlar Denizde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan bir tekne battı o anlar kameralara anbean yansıdı

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Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramını denizde teknelerle kutladıkları sırada teknelerden biri su almaya başlayınca alabora oldu. Teknede bulunan bir kişi suya gömülürken o anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Gemlik İlçesi Küçük Kumla Mahallesi Yunuslar Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramını denizde kutlamak için bir grup tekneleriyle açıldı. Sahil turu attıkları sırada teknelerden biri su almaya başladı. Kısa süre aldığı su sonucu alabora olan teknedeki bir kişi suya gömüldü. Diğer teknelerle vatandaşlar yanlarına yaklaşarak denize düşen iki kişiyi çıkarmayı başardı. Cankurtaran ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı 60 yaşındaki Bülent Barak, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Barak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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