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Bursa'da genç kızın feci ölümünün ardından kamyonet sürücüsü tutuklandı

İHA

Bursa'da yaptığı aşureleri dedesine götürürken geri manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ile apartman arasına sıkışarak feci şekilde can veren genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da genç kızın feci ölümünün ardından kamyonet sürücüsü tutuklandı

Bursa’da yaptığı aşureleri dedesine götürürken geri manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet ile apartman arasına sıkışarak feci şekilde can veren genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Eda Müdüroğlu gün içinde aşure hazırladı. Yaptığı aşureleri akşam komşularına dağıttıktan sonra dedesine de götürmek için evden çıkan genç kıza, geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden İlhami B. kontrolündeki kamyonet çarptı. Kamyonet ile apartman girişine sıkışan genç kız olay yerinde feci şekilde can verdi. Genç kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü Emek Polis Merkez Amirliğine teslim oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet ve duvar arasında sıkışan genç kızı bulunduğu yerden çıkardı. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada otopsisi yapılan Müdüroğlu'nun cansız bedeni sabah ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi, öğle namazını müteakip Hak Resulallah Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.
Olay sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücü İlhami B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan İlhami B. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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