Dedesine aşure götürürken kazada ölen üniversiteli Eda, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Bursa´da, dedesine aşure götürdüğü sırada geri manevra yapan kamyonet ile duvar arasında sıkışan üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu (20), hayatını kaybetti. Müdüroğlu, bugün Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Müdüroğlu´nun ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu (36) ise emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Bekiroğlu, çıkarıldığı mahkemece `taksirle ölüme sebebiyet verme´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2020-08-30 20:22:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.