Bursa'da, otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin bagajına oturarak, yolculuk eden 3 çocuk, hem canlarını hiçe saydı hem trafiği tehlikeye düşürdü.

İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi 1. Zambak Caddesi'ndeki tehlikeli yolculuk, motosiklet sürücüsünün amatör kamerasına yansıdı. Kapağı açık haldeki otomobilin bagajına oturan 3 çocuğun seyahat ettiği görüldü. Çocukların rahat tavırları ve otomobil seyir halindeyken yaptığı hareketler dikkat çekti. Sürücü ile çocukların trafiği tehlikeye düşürmesi tepki topladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-31 09:32:35



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