Bursa'da, otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da, otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

DHA

Bursa'da, otomobil bagajında tehlikeli yolculuk


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin bagajına oturarak, yolculuk eden 3 çocuk, hem canlarını hiçe saydı hem trafiği tehlikeye düşürdü. 
İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi 1. Zambak Caddesi'ndeki tehlikeli yolculuk, motosiklet sürücüsünün amatör kamerasına yansıdı. Kapağı açık haldeki otomobilin bagajına oturan 3 çocuğun seyahat ettiği görüldü. Çocukların rahat tavırları ve otomobil seyir halindeyken yaptığı hareketler dikkat çekti. Sürücü ile çocukların trafiği tehlikeye düşürmesi tepki topladı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-08-31 09:32:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da, türbenin yanına bırakılan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Bursa'da, türbenin yanına bırakılan şüpheli ...
Bursa'da boş valiz bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Bursa'da boş valiz bomba imha ekiplerini harekete ...
Bursa'da bonzai satıcılarından kahveli kamuflaj Köpek koku almasın diye kahve ile kapattılar
YEREL HABERLER Bursa'da bonzai satıcılarından kahveli kamuflaj Köpek ...
"Hesabı neden ödemediniz" dedi, vurdu Hesap kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
YEREL HABERLER "Hesabı neden ödemediniz" dedi, vurdu Hesap kavgası ...
Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat oldu
YEREL HABERLER Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat oldu
Bursaspor’un yeni Başkanı Erkan Kamat
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni Başkanı Erkan Kamat
Dedesine aşure götürürken kazada ölen üniversiteli Eda, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Dedesine aşure götürürken kazada ölen üniversiteli ...
Bursa'da genç kızın feci ölümünün ardından kamyonet sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da genç kızın feci ölümünün ardından kamyonet ...
Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda korku dolu anlar Denizde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan bir tekne battı o anlar kameralara anbean yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda korku dolu ...
Bursa'da 7 yaşındaki Egemen, Vakebors yaparak 30 Ağustos'u kutladı
YEREL HABERLER Bursa'da 7 yaşındaki Egemen, Vakebors yaparak 30 ...
Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı'nda ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı'nda ...
İnegöl'de kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de kaza: 2 yaralı
Bursa'da beton mikseri ile 2 otomobilin karıştığı kaza: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da beton mikseri ile 2 otomobilin karıştığı ...
40 tonluk beton mikserinin altında kalan araçtan sağ kurtuldu
YEREL HABERLER 40 tonluk beton mikserinin altında kalan araçtan sağ ...
Bursaspor eski başkanlarından Murat Gülez'e veda
YEREL HABERLER Bursaspor eski başkanlarından Murat Gülez'e veda
Gelin ve damat Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu
YEREL HABERLER Gelin ve damat Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu
Bursaspor, takımı Mustafa Er'e emanet etmeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, takımı Mustafa Er'e emanet etmeye ...
Dedesine aşure götürürken kazada ölen üniversiteli Eda, gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Dedesine aşure götürürken kazada ölen üniversiteli ...
Kamyonet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı Kamyonet sürücüsü adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kamyonet ile duvar arasında sıkışarak hayatını ...
Pedallar zafer için döndü
YEREL HABERLER Pedallar zafer için döndü
Evden hırsızlık şüphelisinin apartmana giriş ve çıkış anları kamarada
YEREL HABERLER Evden hırsızlık şüphelisinin apartmana giriş ve çıkış ...
Zafer Bayramı Nilüfer’de törenle kutlandı
YEREL HABERLER Zafer Bayramı Nilüfer’de törenle kutlandı
Osmangazi Meydanı’na övgü yağıyor
YEREL HABERLER Osmangazi Meydanı’na övgü yağıyor
Alev topuna dönen tırın yanma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Alev topuna dönen tırın yanma anı güvenlik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X