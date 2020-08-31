Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi edilip, doğaya salındı

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Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ, (Bursa),(DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kanadından yaralı halde bulunan ebabil kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Orhangazi ilçesi Tozkoparan Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ebabil kuşu, veterinere götürüldü. Kanadından yaralı olduğu belirlenen kuş, veteriner Elif Ebru Dalyan tarafından tedavi edildi. Yeniden uçabilen ebabil kuşu, doğaya salındı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2020-08-31 10:46:05



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