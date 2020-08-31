Bursa'da maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünler tepki topladı

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da, fiziki mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı sokak düğünleri tepki gördü.

Merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde, hafta sonu yapılan 3 sokak düğününde de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu. Düğüne katılan davetliler, tedbirleri hiçe sayarak kuralları uygulamadı. Bir sokak düğününde ise onlarca kişi el ele tutuşup, halay çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-08-31 12:44:50



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