Artık nüfus müdürlüğüne randevusuz gidilemeyecek

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge gereği, korona virüs önlemleri kapsamında Bursa'da İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri'nde zorunlu ve acil durumlar dışında randevusuz işlem yapılmayacağını açıkladı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada;

"İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 14 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine gönderdiği genelge doğrultusunda Covid19 salgının yayılımının önlenebilmesi amacıyla alınan tedbirlere ek olarak; Bursa İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında randevusuz işlem alınmayacaktır."

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