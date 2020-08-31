Bursa'da sıcaklar yükseliyor



BURSA, (DHA) BURSA´da 34 dereceyi bulan hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de 1-2 derecelik artışlarla yükselişe geçecek. Uzmanlar vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı.

Meteorolojik tahminlere göre, Bursa'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 34 derece olacak. Sıcaklıklar ise, 1-2 derecelik artışlarla yükselişe geçecek. Sıcaklıklar çarşamba günü 35 derece, perşembe günü ise 36 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden yapılan uyarıda da "Beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bursa Valiliği de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceği bilgisini paylaşmıştı.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez DHA

2020-08-31 12:58:15



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