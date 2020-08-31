Bursaspor'da Onur Atasayar sözleşmesini feshetti

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Uzun süredir Bursaspor'da forma giyen Onur Atasayar, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini feshetti.

Bursaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken Onur Atasayar, sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı. 2016/17 sezonunun devre arasındaki transfer döneminde takıma dahil olan genç oyuncu, Bursaspor formasıyla 39 maça çıkarken 2'şer gol ve asist kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-08-31 13:22:41



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