Otomobile çarpıp, yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da, kontrolden çıkıp, park halindeki otomobile çarparak, yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi´nde meydana geldi. Orhan Y. yönetimindeki 34 ZD 4181 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 16 BEC 43 plakalı otomobile çarparak, yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Orhan Y., çevredekilerin yardımıyla araç içinden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Orhan Y., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattığı anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-08-31 13:29:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.