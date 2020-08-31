Virüs döneminin kaçak yapıları yıkılıyor Uludağ'daki kaçak yapılar bir bir yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Covid19 salgını ile mücadele dönemini fırsat bilen kişiler tarafından turizm bölgesi Uludağ’da yapılan kaçak inşaatları tek tek tespit ederek yıkıyor.
Osmangazi Belediyesi, korona virüs (Covid19) salgınından yararlanarak inşâ edilen kaçak yapıları bir bir yıkıyor. Uludağ’da hazine ve tarım arazileri, sit alanları ve orman arazisi üzerine yapılan ruhsatsız yapılar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek tespit ediliyor. Ruhsatsız yapılar, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor.
Belediye ekipleri son olarak, Süleymaniye Mahallesi’nde pandemi sürecinde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen kaçak prefabrik evi yıktı. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Belediye ekipleri, ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda vatandaşları ikaz etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.