'Zafer' kutlamasına katılan sandal alabora oldu, 1 kişi yaralandı: Olay anı kameralarda



Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk Bayrakları ile denize açılan sandallardan biri, su almaya başlayınca alabora oldu. Sandalda bulunan Bülent B. (60) isimli kişi denize düşerken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Gemlik ilçesi Kumla Sahili'nde meydana geldi. İlçede bulunan tekne ve sandal sahipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle etkinlik düzenledi. Türk Bayrakları ile donatılan tekne ve sandalların bulunduğu kortej, kıyaya yakın bir şekilde geçiş yaptı. Bu sırada kortejdeki bir sandal su almaya başlayınca, ters döndü. Sandalda bulunan ve adının Bülent B. olduğu öğrenilen kişi denize düştü. Durumu gören diğer sandaldakilerden bir kişi ise denize atlayarak Bülent B.´yi kurtardı. İlk müdahaleyi cankurtaranların yaptığı Bülent B., ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Bülent B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu, sabah saatlerinde taburcu olduğu öğrenildi. Sandalın alabora olduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Kazım BULUT

2020-08-31 14:30:01



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