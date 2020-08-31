Karacabey Belediyespor 10 oyuncu ile anlaştı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - 2'nci Lig'de mücadele veren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, iç transferde 5, dış transferde 5 oyuncu ile anlaşmaya vardı.
2'nci Lig takımlarından Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, iç transferde Asef Çelik, Ozan Aşar, Mehmet Güleç, Özkan Bilici ve Serkan Demir´i 1 yıllığına kadrosuna dahil etti. Dış transferde ise Tofaşspor´dan Kubilay Balcı, Antalya Korkuteli Belediyespor´dan Furkan Baba, Galatasaray´dan Gökay Sertel, Antalya Korkuteli Belediyespor´dan Tolga Coşkunlar ve pasör Sercan Dikgöz´ü 1 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.
Karacabey Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Mustafa Cengiz imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bu yıl play-off için iddialı bir ekip oluşturduk. Transferlerimizi de bu doğrultu da yaptık. Transferlerimiz her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2020-08-31 14:54:22
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