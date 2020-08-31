Karacabey Belediyespor 10 oyuncu ile anlaştı

2. Lig'de mücadele veren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, iç transferde 5, dış transferde 5 oyuncu ile anlaşmaya vardı.
2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, iç transferde Asef Çelik, Ozan Aşar, Mehmet Güleç, Özkan Bilici ve Serkan Demir’i 1 yıllığına kadrosuna dahil etti. Dış transferde ise Tofaşspor’dan Kubilay Balcı, Antalya Korkuteli Belediyespor’dan Furkan Baba, Galatasaray’dan Gökay Sertel, Antalya Korkuteli Belediyespor’dan Tolga Coşkunlar ve pasör Sercan Dikgöz’ü 1 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.
Karacabey Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Mustafa Cengiz imza töreninde yaptığı açıklamada, “Bu yıl playoff için iddialı bir ekip oluşturduk. Transferlerimizi de bu doğrultu da yaptık. Transferlerimiz her iki taraf içinde hayırlı olsun” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.