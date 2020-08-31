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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkçılar "Vira bismillah" dedi

İHA

Bursalı balıkçılar "Vira bismillah" dedi. Programa katılanlara ekmek arası balık ikram edildi.

Balıkçılar "Vira bismillah" dedi

Bursalı balıkçılar "Vira bismillah" dedi. Programa katılanlara ekmek arası balık ikram edildi.
5 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erdi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gemlik'in Karacaali Mahallesi'nde düzenlediği programla av sezonunun açılışını kutladı. Karacaali'de düzenlenen sezon açılış programında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün, "Salgın dolayısıyla Mart ayının sonlarında erken kapattığımız sezonu, 1 Eylül’de hep birlikte açıyoruz. Bu gece yarısından itibaren balıkçılarımız Marmara Denizi'nde avlanmaya başlayacak. Her türlü sağlık tedbirini elden bırakmadan inşallah bu sezonu bolluk ve bereket içinde geçireceğiz. Bursa, 115 kilometrelik sahil uzunluğu ve 9 balıkçı barınağına sahip olmanın yanı sıra Marmara Denizi ve Karadeniz’de avlanan su ürünlerinin Batı Anadolu’ya naklinde önemli bir geçiş ve kapı görevi görmektedir. İlimizde 243’ü denizlerimizde, 346’sı göllerimizde faaliyet göstermekte olan toplam 589 ruhsatlı balıkçı teknesi bulunmaktadır. Balıkçılık yapabilme ehliyetine sahip gerçek kişi ruhsat teskeresine balıkçı sayımız ise 3 bin 558’dir. Ayrıca ilimizde bulunan 589 ruhsatlı tekneden 23 tanesi büyük gırgır teknesidir. 2019 yılında denizlerimizden avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı 4 bin 269 ton, iç sularımızdan avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı da bin 514 ton olmak üzere toplamda 5 bin 783 ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklemesi amacıyla 426 balıkçı gemisi için Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 425 bin TL ödeme yapılmıştır. Geçtiğimiz günlerde balıkçılarımızla birlikte önemli bir faaliyet gerçekleştirdik. İlk defa eşzamanlı olarak barınaklarımızı temizledik. Bundan sonra da bu tür çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca bir denetim teknesi alımı ile ilgili ihale sürecimiz de devam etmektedir. Bütün bu çalışmalarla bundan sonra üretimimizin önemli miktarda artacağına inanıyorum'' dedi.
Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ise, ''Burada işin sahipleri konuştular. İl müdürümüz, balıkçılık faaliyetinin Bursa çapında denetleyeni, kuralları koyanı olarak konuştu. Bursa'nın en uzun denize kıyısı olan ilçesi olan Gemlik'te denizlerden balık tutmanın yanında, balık yetiştirerek de stoklarımızı korumalıyız. Okyanuslarımız ve denizlerimiz de tükenmez hazineler değil. İnşallah bu sorunlar, bilinçli balıkçılıkla giderilir. Balıkçılığımız da bundan daha ileriye gider. 20202021 balık sezonunun Bursamıza, balık severlere hayırlı olmasını diliyoruz'' diye konuştu.
Programa Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna katıldı. Programa gelenlere ekmek arası balık ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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