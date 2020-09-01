Bursa'da balık sezonu başlayınca denetimlerde arttı

Av yasağının kalkmasının ardından balıkçıların ‘vira bismillah’ diyerek açıldığı denizlerde adeta bayram havası yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uygunsuz avlanmaya karşı sıkı denetimlere başlandı.

Av yasağının 1 Eylül’de sona ermesi ile birlikte gece denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’ndeki Su Ürünleri Hali’ne gelmeye başladı. Kent halinin işletimini yapan Tarım A.Ş. ekipleri, bir taraftan balıkçıların avlanma kurallarına uymalarını sağlamak, diğer taraftan da halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak amacıyla yeni sezonla birlikte denetimlere başladı. Su Ürünleri Hali’ne balık getiren tüm araçlar tek tek durdurulup, kontrol edildi. Sağlıklı beslenmede değerli bir besin kaynağı olan balık ve diğer su ürünlerinin sağlığa uygun, kaliteli, ekonomik olarak tüketiciye ulaşmasını sağlamak, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde su ürünlerinin tazeliği, boy ve ağırlıkları, hijyen kurallarına uygun taşınıp, taşınmadığı incelendi.

Tarım A.Ş tarafından 2014 yılından bu yana işletilen Su Ürünleri Hali’nde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı olarak avlanan ürünlere el konulacak. İlk gün yapılan denetimlerde önemli bir uygunsuzluğa rastlanmazken, 2015 yılından bugüne dek yapılan denetimlerde ise 53 bin 49 kilogram balığa el konulmuştu.

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