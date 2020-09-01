Bursa'da balık sezonu başlayınca denetimlerde arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da balık sezonu başlayınca denetimlerde arttı

İHA

Av yasağının kalkmasının ardından balıkçıların 'vira bismillah' diyerek açıldığı denizlerde adeta bayram havası yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uygunsuz avlanmaya karşı sıkı denetimlere başlandı.

Bursa'da balık sezonu başlayınca denetimlerde arttı

Av yasağının kalkmasının ardından balıkçıların ‘vira bismillah’ diyerek açıldığı denizlerde adeta bayram havası yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uygunsuz avlanmaya karşı sıkı denetimlere başlandı.
Av yasağının 1 Eylül’de sona ermesi ile birlikte gece denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’ndeki Su Ürünleri Hali’ne gelmeye başladı. Kent halinin işletimini yapan Tarım A.Ş. ekipleri, bir taraftan balıkçıların avlanma kurallarına uymalarını sağlamak, diğer taraftan da halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak amacıyla yeni sezonla birlikte denetimlere başladı. Su Ürünleri Hali’ne balık getiren tüm araçlar tek tek durdurulup, kontrol edildi. Sağlıklı beslenmede değerli bir besin kaynağı olan balık ve diğer su ürünlerinin sağlığa uygun, kaliteli, ekonomik olarak tüketiciye ulaşmasını sağlamak, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde su ürünlerinin tazeliği, boy ve ağırlıkları, hijyen kurallarına uygun taşınıp, taşınmadığı incelendi.
Tarım A.Ş tarafından 2014 yılından bu yana işletilen Su Ürünleri Hali’nde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı olarak avlanan ürünlere el konulacak. İlk gün yapılan denetimlerde önemli bir uygunsuzluğa rastlanmazken, 2015 yılından bugüne dek yapılan denetimlerde ise 53 bin 49 kilogram balığa el konulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumalıkızık’ın çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Cumalıkızık’ın çehresi değişiyor
Minibüste üst üste yolculuk...Bursa’da sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Minibüste üst üste yolculuk...Bursa’da sosyal mesafe ...
Romatizma hastaları "salgın var" diye ilaçlarını ihmal etmemeli
YEREL HABERLER Romatizma hastaları "salgın var" diye ilaçlarını ...
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü...O anlar kameraya böyle yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü ölümden döndü...O anlar kameraya ...
Balıkçılar "Vira bismillah" dedi
YEREL HABERLER Balıkçılar "Vira bismillah" dedi
Bursa’yı dolandıran suç makinesi tırnakçı Karacabey’de yakalandı
YEREL HABERLER Bursa’yı dolandıran suç makinesi tırnakçı ...
Hayvanlarda gebelik kontrolü artıyor
YEREL HABERLER Hayvanlarda gebelik kontrolü artıyor
Matlı: “Ekonomide pandemi kaynaklı daralma alınan tedbirlerle kısıtlı kaldı”
YEREL HABERLER Matlı: “Ekonomide pandemi kaynaklı daralma alınan ...
Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga kamerada
YEREL HABERLER Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga kamerada
İznik’in hava kalitesi ölçülüyor
YEREL HABERLER İznik’in hava kalitesi ölçülüyor
Dedesine aşure götürürken kazada ölen üniversiteli Eda'nın babası: Bugün doğum günü, pastası elimizde kaldı
YEREL HABERLER Dedesine aşure götürürken kazada ölen üniversiteli ...
Burada kitapları robotlar okuyor
YEREL HABERLER Burada kitapları robotlar okuyor
Karacabey Belediyespor 10 oyuncu ile anlaştı
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor 10 oyuncu ile anlaştı
Karacabey Belediyespor 10 oyuncu ile anlaştı
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor 10 oyuncu ile anlaştı
Trafo bomba gibi patladı, vatandaşlar yataklarından fırladı
YEREL HABERLER Trafo bomba gibi patladı, vatandaşlar yataklarından ...
BURULAŞ'ta toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER BURULAŞ'ta toplu sözleşme sevinci
Kazada can pazarı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kazada can pazarı: 3 yaralı
'Zafer' kutlamasına katılan sandal alabora oldu, 1 kişi yaralandı: Olay anı kameralarda
YEREL HABERLER 'Zafer' kutlamasına katılan sandal alabora oldu, 1 ...
Karacabey MHP’de Kaya güven tazeledi
YEREL HABERLER Karacabey MHP’de Kaya güven tazeledi
Virüs döneminin kaçak yapıları yıkılıyor Uludağ'daki kaçak yapılar bir bir yıkılıyor
YEREL HABERLER Virüs döneminin kaçak yapıları yıkılıyor Uludağ'daki ...
Otomobile çarpıp, yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobile çarpıp, yan yatan hafif ticari aracın ...
Bursaspor'da Onur Atasayar sözleşmesini feshetti
YEREL HABERLER Bursaspor'da Onur Atasayar sözleşmesini feshetti
Bursa'da sıcaklar yükseliyor
YEREL HABERLER Bursa'da sıcaklar yükseliyor
Bursa'da kontrolden çıkan ticarî araç otomobile çarpıp yan yattı Park halindeki otomobile çarpıp yan yattı, o ânlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan ticarî araç otomobile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X