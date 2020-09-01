Bursa'da genç gazeteciler sahada eğitim görüyor

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği (Bursa İGD) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğinde Butgem’de verilen eğitimleri tamamlayan internet gazeteciliği kursiyerleri, kursun tamamlanmasının ardından saha eğitimlerini görmeye başladı.

İnternet Gazeteciliği eğitimi alan kursiyer gazetecilere, kurulduğu günden bu yana medya sektörüne yüzlerce gazeteci yetiştiren İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü’nde saha eğitimlerini Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve foto muhabiri Samet Doğru verdi. Mesleki tecrübelerini genç gazetecilerle paylaşan İHA Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte internet gazeteciliğinin popüler hale geldiğini belirtirken, hızlı, doğru ve güvenilir haber sitelerinin vatandaş nezdinde önemli olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Bursa İGD Başkanı Mesut Demir de, tamamlanmak üzere olan internet gazeteciliği eğitiminin internet medyalarının kalitesini arttırmak için önemli olduğuna vurgu yaptı.

İhlas Haber Ajansı’nın gazeteciliğin bir okulu olduğuna da dikkat çeken Başkan Demir, “Bugün alaylı olarak yetişen ve görev yapan gazetecilerin yüzde 70’ı İhlas Haber Ajansı’nda çalışıp, daha sonra başka kurumlara gitmiştir. Böyle bir kurumda saha eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimiz, önümüzdeki hafta BTSO’da yapılacak sertifika töreninin ardından internet medyalarında mesleğimize adımlarını atacaklar. İhsan Altıkardeş ve İhlas Haber Ajansı’na gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Genç kursiyerler, editörlük, muhabirlik, kameramanlık, fotoğrafçılık ile ilgili saha eğitimlerini uygulamalı olarak alarak internet gazeteciliği kursunu tamamlamış olacaklar. Kursiyerler, sertifikalarını BTSO’da düzenlenecek törenle alacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.