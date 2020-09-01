Bursa'da, motosikletin kamyonete çarpma anı kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'da, sürücüsünün kavşaktan dönüş yaptığı kamyonete çarpan, motosiklet sürücüsü Ersin Tarım (45) yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi´nde meydana geldi. Ersin Tarım yönetimindeki 34 BB 4721 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Dursun Coşkun'un (58) kullandığı 16 KKT 06 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola düşen Tarım, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ersin Tarım, sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, kamyonet kavşaktan döndüğü sırada motosikletin çarptığı ve sürücünün yola düştüğü anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-09-01 10:19:36
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