Kitap kurtlarına yeni rehber

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu'nun açıklamasına göre Türkiye'de üretilen 60 milyon 637 bin 920 kitapla, tüm zamanların Temmuz ayı rekoru kırılırken, önemli görülen kitapları okuyuculara sunan, kitap için dertlenen, kitabı rehber edinen, kitabı merkeze alan Şiraze Dergisi yayın hayatına başladı.

Kitap okuma alışkanlığının her geçen gün arttığı Türkiye'de, yeni yayınlanan 10 binlerce eser arasında okuyucunun doğru eserlere yönlendirilmesi, gözden kaçan nitelikli eserlerin okuyucuyla buluşturulması çok daha önem kazandı. Bu gerçekten hareketle Bursa'da hazırlanan ve merkezine sadece kitabı koyan Şiraze Dergisi, kitap dünyasında okurlara ışık tutmak ve rehber olmak için yayın hayatına başladı. İki aylık kitap kültürü dergisi olarak yola çıkan Şiraze’nin editörlüğünü M. Sedat Sert, genel yayın yönetmenliğini ise Yazar Kudret Ayşe Yılmaz üstlendi. Türk milletinin okuma kültürüne katkı sunmak amacıyla böyle bir dergi hazırladıklarını dile getiren Editör M. Sedat Sert, "Kitabı ciddi olarak konu edinen dergilerin azlığı dikkatimizi çekince biz de hissettiğimiz mesuliyet duygusuyla bu vazifeye talip olduk. Her gün onlarca yeni kitap çıkmakta. Bu kitapların içeriğinden okuyucuların haberdar olması çok güç. Bunları tahlil edip tenkit süzgecinden geçirerek okura sunma ihtiyacı ortada. Ayrıca yayınlanan her kitabın nitelikli olduğunu söylemek de mümkün değil. Bu noktadan hareketle; hem eskimeyeni hatırlatarak hem de yeniyi takip ederek önemli görülen kitapları okuyuculara sunan, kitap için dertlenen, kitabı rehber edinen, kitabı merkeze alan bir dergiyi ilgililere takdim etmeyi amaçlıyoruz. Dergimizin içeriğini; kitap tahlil ve tenkit metinleri, kitaba ve okumaya dair yazılar, kitap haberleri, tekrar yayınlanması veya tercüme edilmesi gereken kitaplar, kitaba dair söyleşiler, dosya konusu, vefa köşesi, yeni çıkan kitaplar, eskimeyen kitaplar oluşturacaktır." dedi.

Kitabın ve okumanın gücüne inanan herkesin dergisi olmayı amaçlayan Şiraze'nin 'Editörlük' dosya konusu ile yayınlandığı ilk sayısına; Ahmet Özcan, Alaattin Karaca, Ali Ayçil, Ali Utku, Alparslan Babaoğlu, Atabey Kılıç, Beşir Ayvazoğlu, Emine Altınkaynak, Enver Gülşen, Erhan Karasüleymanoğlu, Ertuğrul Alpay, Fuat Başar, Güray Süngü, Hakan Yılmaz, Hamdi Akyol, Hasan Çelebi, Hüseyin Kutlu, İbrahim Tenekeci, İrfan Kelkitli, M. Uğur Derman, Mehmet Fatih Birgül, Mehmet Nuri Yardım, Metin Savaş, Mevlüt Çam, Mustafa Özçelik, Necmettin Turinay, Osman Karatay, Ömer Lekesiz, Sabri Koz, Sefer Göltekin, Şerif Aydemir, Taşkın Takış, Yıldırım Türk, Yusuf Turan Günaydın, Zeki Gürel, Zeynep Şenel ve Zeynep Ulviye Özkan gibi önemli isimler katkıda bulundu. Dergi’nin Vefa Köşesi'nin konuğu ise, 2010 yılında UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi Ödülü’ne layık görülen Prof. M. Uğur Derman oldu.

