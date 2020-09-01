DOSABSİAD yönetiminden Vergi Dairesi Başkanı Karakaş’a vedâ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DOSABSİAD yönetiminden Vergi Dairesi Başkanı Karakaş’a vedâ

İHA

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Ankara'daki yeni görevi sebebiyle Bursa'dan ayrılacak olan Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş'ın onuruna vedâ yemeği verdi.

DOSABSİAD yönetiminden Vergi Dairesi Başkanı Karakaş’a vedâ

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Ankara’daki yeni görevi sebebiyle Bursa’dan ayrılacak olan Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş’ın onuruna vedâ yemeği verdi.
Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi daire başkanlıklarının organizasyon yapılarının yeniden belirlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar için Ankara’da görev alan Bursa Vergi Daire Başkanı Nuri Karakaş için Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel tarafından Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen veda yemeğine DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ersan Özsoy, DOSAB Başkan Vekili Levent Eski, DOSABSİAD ve DOSAB Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Gerçekleştirilen organizasyonda konuşan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş’ın görev süresi boyunca başarıyla yürüttüğü çalışmalarının yanı sıra birleştirici projeleri ile de farkını gösterdiğini belirterek, Bursa için verdiği hizmetler için teşekkür etti ve yeni görevinin hayırlara vesile olmasını diledi.
DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ersan Özsoy ise Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş’a sanayicilerle maliyeyi bir araya getiren çalışmaları için teşekkür ederek, Bursa’ya verdiği başarılı hizmetler için teşekkür ederek, yeni görevinde de başarılarının süreceğine olan inancını dile getirdi.
Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi daire başkanlıklarının organizasyon yapılarının yeniden belirlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar için Ankara’da görev alan Bursa Vergi Daire Başkanı Nuri Karakaş ise davetlerinden ötürü DOSABSİAD ve DOSAB yöneticilerine teşekkür etti. Bir kurumun teknik kapasitesinin yükseltilmesinin yanı sıra insanların manevi taraflarına dokunabilmenin de önemine vurgu yapan Nuri Karakaş, şunları söyledi:
“Görev süremiz boyunca gençler yetiştirmeye çalıştık. Türkiye’de başka illerde gerçekleştirilmeyen 118 örnek uygulamaya imza attık. Bunların kalıcı olması bizim için bir iftihardır. Devletim adına bir saniye bile hizmet etmek benim için bir şereftir. Kapalı kapılar arkasında kalan hizmet anlayışını Bursa’da biz önce Allah’ın izni, sonra da sizlerin desteği ile Bursa’da yıktık. Bu devlet, bu milletin kazancından aldığı paylarla ayakta duruyor. Dolayısıyla verginin devlet için çok önemli bir gelir kaynağı olduğu gerçeğini hepimizin manevi olarak kavraması gerekiyor. Şu ân Türkiye için çok önemli ve örnek bir tesisteyiz. Ülkemizin geleceğinin sanayi kuruluşlarındaki üretimde olduğunu biliyoruz. Üretim olmazsa istihdam, istihdam olmazsa tüketim, tüketim olmazsa ekonomi olmaz. Bu çok önemli bir sarmal. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu şuurla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Japonya destekledi, Bursa’da başladı Bursa’da kooperatifler yeniden güçleniyor
YEREL HABERLER Japonya destekledi, Bursa’da başladı Bursa’da ...
Bursalı şehit Asteğmen Zeki Burak Okay, mezarı başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Bursalı şehit Asteğmen Zeki Burak Okay, mezarı ...
Gemlik Basketbol sponsorluk anlaşmasını yeniledi
YEREL HABERLER Gemlik Basketbol sponsorluk anlaşmasını yeniledi
Nilüfer’de sosyal girişimciler aranıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de sosyal girişimciler aranıyor
Gemlik Basketbol’a BUDO desteği sürüyor
YEREL HABERLER Gemlik Basketbol’a BUDO desteği sürüyor
Bursa'da kan davası cinayeti Bursa'da sokak ortasında cinayet
YEREL HABERLER Bursa'da kan davası cinayeti Bursa'da sokak ortasında ...
Meyve suyu kutusuna zulalanmış 600 gram esrar bulundu Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Meyve suyu kutusuna zulalanmış 600 gram esrar ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını öldürdü
YEREL HABERLER Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını öldürdü
Uludağ zirvesine 4 metrelik bayrak direği
YEREL HABERLER Uludağ zirvesine 4 metrelik bayrak direği
Kitap kurtlarına yeni rehber
YEREL HABERLER Kitap kurtlarına yeni rehber
Bursa'da, motosikletin kamyonete çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da, motosikletin kamyonete çarpma anı kamerada
Bursa'da pala ve sopalı esnaf kavgası kamerada... Alacak verecek meselesinde sokak ortasında pala ve sopalar konuştu Alacaklı olduğu mekanda patronuyla tartışan eski çalışan 1 kişiyi palayla yaraladı
YEREL HABERLER Bursa'da pala ve sopalı esnaf kavgası kamerada... ...
Bursa'da genç gazeteciler sahada eğitim görüyor
YEREL HABERLER Bursa'da genç gazeteciler sahada eğitim görüyor
Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı ...
Bursa'da balık sezonu başlayınca denetimlerde arttı
YEREL HABERLER Bursa'da balık sezonu başlayınca denetimlerde arttı
Cumalıkızık’ın çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Cumalıkızık’ın çehresi değişiyor
Minibüste üst üste yolculuk...Bursa’da sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Minibüste üst üste yolculuk...Bursa’da sosyal mesafe ...
Romatizma hastaları "salgın var" diye ilaçlarını ihmal etmemeli
YEREL HABERLER Romatizma hastaları "salgın var" diye ilaçlarını ...
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü...O anlar kameraya böyle yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü ölümden döndü...O anlar kameraya ...
Balıkçılar "Vira bismillah" dedi
YEREL HABERLER Balıkçılar "Vira bismillah" dedi
Bursa’yı dolandıran suç makinesi tırnakçı Karacabey’de yakalandı
YEREL HABERLER Bursa’yı dolandıran suç makinesi tırnakçı ...
Hayvanlarda gebelik kontrolü artıyor
YEREL HABERLER Hayvanlarda gebelik kontrolü artıyor
Matlı: “Ekonomide pandemi kaynaklı daralma alınan tedbirlerle kısıtlı kaldı”
YEREL HABERLER Matlı: “Ekonomide pandemi kaynaklı daralma alınan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X