Bursalı şehit Asteğmen Zeki Burak Okay, mezarı başında dualarla anıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan Köprülü Jandarma Tabur Komutanlığına 1 Eylül 2006 tarihinde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit düşen Asteğmen Zeki Burak Okay, ölümünün 15. yıl dönümünde Bursa'daki mezarı başında anıldı.

Bursa Garnizon Şehitliğinde toplanan şehit yakınları ve dernekler terörü tel'in etti. "Hakkımızı helal etmiyoruz” cümleleriyle gündeme gelen şehit babası Sezai Okay yaptığı açıklamada, "Bursa’da 720'ye yakın şehit ve gazi ailesi var. Fakat burada sadece 510 kişiden ibaretiz. Yaşadığımız olayın ne kadar acı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ben 15 yıldır burada şehit anması yapıyorum. Sadece kendi evladım Zeki Burak Okay için değil, bütün şehitler için yapıyorum. Bizim yaşadıklarımız onların yaşadıkları olduğu için bunları bir parça dile getirmek istiyorum. Biz sadece şehit aileleri olarak değil, gazilerimiz için de yapıyoruz. Biz evlatlarımızı, gazi arkadaşlarımız ise ellerini, kollarını, bacaklarını kaybettiler" dedi.

"Biz soğuk mermerlere sarılıyoruz"

'Herkes evlatlarının sıcak vücutlarına sarılırken, biz soğuk mermerlere sarılıyoruz' diyen şehit babası, "Acılı ailelerin gözlerinde fer kalmadı, yüreklerindeki acıyla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Atatürk ve silah arkadaşları için, benim evladım gibi aziz şehitlerimiz için herkesi Fatiha okumaya davet ediyorum" diye konuştu.

