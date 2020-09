Özhan'dan İrfaniye Mahallesine yeni mağaza

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Marketler Zinciri, İrfaniye Mahallesi’ne yeni bir mağaza açtı. Açılışa özel sunulan indirimler yoğun ilgi görüyor.

Nilüfer ilçesendeki yeni mağazasıyla İrfaniye bölgesinde de hizmet vermeye başlayan mağaza zinciri; sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti bir arada sunmayı amaçlıyor. İrfaniye Mahallesindeki mağazada açılışa özel bir çok kategoride indirim fırsatları sunuluyor. Temel gıda maddelerinden şarküteriye, deterjan ve temizlik malzemelerinden bebek ürünlerine hatta evcil hayvan mamasına kadar birçok üründe 6 Eylül’e kadar indirimler sürecek.

Mağaza Genel Müdürü İbrahim Özhan, “Bize ihtiyaç duyulan ve talep edilen her bölgede kontrollü bir şekilde yer almaya gayret gösteriyoruz. İrfaniye mağazamızda da tüm samimiyetimizle güler yüzlü hizmetimizi sunarak yeni dostlar edineceğiz. Yeni hizmete giren her mağazamızda olduğu gibi bu noktada da bizi tercih eden dostlarımızın yaşam kalitesini ileriye taşıyacak sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

ISO 22000 alan ilk yerel market unvanına sahip olan mağaza zinciri, şarküteri, peynir, meze, zeytin, tatlı, yufka, kalem böreği, sucuk, bakliyat gibi kendi markasına ait bir çok ürünü dostlarının damak tadına sunuyor. İrfaniye mağazasında zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, meşrubat, deterjan, gıda reyonları ve fast food ürünleriyle ihtiyaç duyulan her ürünü bulmak mümkün. Gıda konusunda mevcut en yüksek standart olan KQ TSEISOEN 9000 Kalite Güvence Sistemi ve GF TSEISOEN 22000 Gıda Güvenliği Belgesi’ne de sahip olan mağaza, tüm bunların yanında yıl boyunca düzenlediği özel kampanyalarla dostlarının yüzlerini güldürecek.

