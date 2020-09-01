Zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Osmangazi Belediyesi, korona virüse karşı dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürürken, zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı için denetimleri sıkılaştırdı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs vak’a sayılarının yeniden artış göstermesiyle birlikte tedbirleri sıklaştırdı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın talimatıyla başta gıda üretim yerleri olmak üzere, fırınlara, kafelere, marketlere ve lokantalara yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, işyeri sahiplerine ve vatandaşlara pandemi sürecinde maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve temizlikte daha titiz davranmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler, denetim için gittikleri işyerlerinde müşterilerin ve işletmelerin aldıkları tedbirleri kontrol ederken, tedbirlere uymayan işyerlerine uyarıda bulunarak gereken tedbirlerin alınmasını istedi. Zabıta ekiplerinin bu uygulaması, vatandaşlar tarafından da büyük takdir gördü.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkın sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini ifade ederek, vatandaşlara sağlıklı ortam sağlamak adına zabıta ekiplerinin denetimleri büyük titizlikle sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

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