Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını öldürdü (3)

TUTUKLANDI
Bursa'nın Kestel ilçesinde, aralarında kan davası olan 4 çocuk babası Hamza Kara'yı (36) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Enes Turan (22) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-09-01 19:02:09
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