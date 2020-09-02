Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü - (2)

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KAMYONETTEN ATLAYARAK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Orhaneli Termik Santralin kömür havzasında meydana gelen kazada 34 SC 6926 plakalı kamyoneti kullanan E.D., üzerine gelen kamyondan kaçamayacağını anlayınca bir anlık refleksle araçtan atlayarak, ölümden kurtuldu. E.D. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, demir yığını haline dönüşen kamyonette yolcu yoltuğunda bulunan Sinan Durak ise yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli BURSA, (DHA)

2020-09-02 02:08:25



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