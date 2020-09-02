Efeler ilk maçta 3 puanı aldı

AXA Kupa Voley B Grubu’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ilk maçında Afyon Belediye Yüntaş takımını 2521, 2523 ve 2522 setlerle 30 mağlup etti.

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına Kupa Voley’de çıkan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, B Grubu ilk maçında Afyon Belediyesi Yüntaş takımıyla karşılaştı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yunus Emre Gelen ve yönetim kurulu üyesi Dergah Alkan tribünden takip etti.

Maçın ilk setine Bursa Büyükşehir Belediyespor üst üste bulduğu sayılarla başladı. Yaptığı servis hatalarıyla rakibinin sete ortak olmasını sağlayan yeşilbeyazlılar 78 geri düşse de hücumda etkinliğini arttırdı ve teknik molaya 1211 önde girdi. Teknik molanın ardından köşeden bulduğu hücumlarla rakibini zorlayan yeşilbeyazlılar seti 2521 önde geçti.

İlk sette olduğu gibi ikinci sete de iyi başlayan taraf Bursa ekibi oldu. Muhammed Kaya’nın etkili paslarını Baroti, Gazmend ve Melo ile iyi değerlendiren yeşilbeyazlılar 2014 ile farkı 6 sayıya çıkardı. Mola dönüşü Bursa ekibinin servis ve hücum hatalarının yanı sıra köşe hücumlarla sayılar bulan Afyon Belediye Yüntaş skoru 2423’e getirdi. Heyecanın arttığı setin son bölümünde Arpat Baroti, rakibin manşet hatasını köşeden iyi değerlendirerek 2523 ile yeşilbeyazlıları setlerde 20 öne geçirdi. Karşılaşmanın son setine de istekli başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor bu seti de 2522 geçerek 2020 2021 sezonunda oynadığı ilk resmi maçını galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçların ardından grupta liderliğe yükseldi. Bursa temsilcisi AXA Sigorta Kupa Voley ikinci maçında 2 Eylül Çarşamba günü Arkas takımıyla karşılaşacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.

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