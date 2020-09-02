Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda İ.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Ekiplerin şüphelinin ikametinde yaptığı aramalarda ise 3 kilo sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltında bulunan İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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