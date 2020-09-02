Mustafa Er, Bursaspor ile ilk antrenmanına çıktı

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Sezon başı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde sürdüren Bursaspor'un yeni teknik ekibi takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Bursaspor ile yeni sözleşme imzalayan deneyimli antrenör Mustafa Er ve ekibi, ayağının tozu ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bu sezon Süper Lig hedefi ile çalışmalara başlayan yeşilbeyazlı sporcuların Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerindeki antrenmanı yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşular devam etti. Antrenmanın son bölümünde takım, pas press çalışması yaptı.

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