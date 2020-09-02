Örnek dayanışma

Bursa'da Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) Çocuk Kulübü üyelerinin yaptığı resimler sergilendi.

2 gün süren etkinliğin Perşembe günü gerçekleştirilen ilk gününde Nilüfer'deki ONKODAY Parkta özgün resimler yapan çocuklara günün sonunda katılım belgesi ve madalya verildi. Etkinliği Cumartesi gerçekleştirilen ikinci gününde de, yapılan eserler Korupark AVM’nin 3. katında sergilendi.

Gökdere Rtary Kulübü’nin 2020/2021 Dönem Başkanı Levent Yusuf Uğurlu, ONKODAY Çocuk Kulübü üyelerine moral desteği vermek amacıyla yaptıkları çalışmaya, Bursa’daki kulüplerin başkan ve üyelerinin de katılarak destek verdiklerini söyledi.

Başkan Levent Yusuf, “Kulüp olarak sağlıklarını geri kazanmak için büyük bir mücadele veren çocuklarımız ile birlikte güzel bir gün geçirmek ve onlara moral desteği vermek için bu projeyi hazırladık. 2 gün süren etkinliğimize gösterilen ilgi bizi mutlu etti” dedi.

Federasyon Başkan Yardımcısı Yahya Erçetin de dünya barışı ve insanlık için çalıştıklarını, toplum için örnek projeler hazırladıklarını vurguladı.

Kulubün 6 temel ilkesi olduğunu hatırlatan Erçetin, “Bunlar barış ve anlaşmazlıkların önlenmesi ve çözümü, hastalıkları önleme ve tedavi, su ve sanitasyon, anne ve çocuk sağlığı, temel eğitim ve okuryazarlık, ekonomik ve toplumsal kalkınmadır. Tüm çalışmalarımızı bu ilkeler ışında yapıyoruz" diye konuştu.

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