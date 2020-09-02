Bursa'da, 3 kilo bonzai ele geçirildi

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) BURSA'nın İznik ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 3 kilo bonzai ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışması sonucu İ.Ç.'nin İznik'te uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 3 kilo bonzai ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İ.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-09-02 10:24:32



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