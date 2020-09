Profesörden uyarı: Korona virüslü hayata alışmak zorundayız

Ürolog Prof. Dr. Bülent Oktay, korona virüsün insanların hayatına kalıcı olarak yerleşeceğini vurguladı. Oktay; “Bir aşı bulunsa bile virüs sürekli mutasyona uğrayacağı için, aşıların her yıl yenilenmesi gerekecek. Bundan sonra her zaman korona virüs konusunda dikkatli olmak durumunda olacağız” dedi.

Ürolog Prof. Dr. Bülent Oktay, önceki yılın son ayında ortaya çıkan ve dünyayı çevreleyen korona virüsün alınan tedbirler sayesinde önce düşüşe geçtiğini, ardından tedbirlerin yavaşlatılması ile virüsün yeniden ivme kazandığını söyledi. Birçok meslek grubunun normal iş döngüsünü yapamaz hale geldiğine işaret eden Prof. Dr. Bülent Oktay; “Bu durumdan en çok hizmet sektörü etkilendi. Özellikle kalabalık gruplara hizmet verenler, iş yapamaz oldu. Hayatın tekrar normale dönmesi amacıyla, önceden alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile virüs yayılma hızı tekrar arttı. Bunun sonucu olarak ta hasta sayısı ve ne yazık ki ölümler de arttı. Hastaneler yine Covid19’lu hastalar ile dolmaya başladı. Diğer hastalara verilen hizmet ve tedaviler de aksamalar oluştu. İnsanlar yine çok önemli bir sıkıntıları olmadıkça hastanelere gelmez oldu” diye konuştu.

"Önümüzdeki kışı Covid 19 baskısı ile geçireceğiz"

Dünyanın birçok ülkesinde aşı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Bülent Oktay, “Aşıyı ilk bulanlar kendi vatandaşlarını ve ekonomilerini rahatlatacak. Ayrıca başka ülkelere satarak gelir de elde edecek. Bu nedenle aşı konusunda yoğun çalışmalar var. Bununla birlikte aşının uygulamaya geçmesi uzun bir süre alacak. Birkaç ay içinde aşı bulunsa bile çok sayıda üretilip, milyonlarca insana sunulabilmesi en erken ve iyi ihtimalle 2021 ilk baharını bulacak. Bu durumda önümüzdeki kışı Covid19 baskısında geçireceğiz demektir. Tüm günlük rutinlerimizi, bu konuyu göz önünde tutarak planlayıp uygulamak gerekecek. Özellikle havaların soğuyup, kışlık mekanlarda insanların daha yakın olması gerektiğinde, hastalığın yayılma hızı daha da artabilecektir” şeklinde konuştu.

"Hasta olan da olmayan da maske kullanmalı"

Alınması gereken tedbirler konusunda da tavsiyelerde bulunan Oktay; “İlk olarak kalabalık ortamlardan kaçınmak gerekiyor. Sık görüşmediğimiz veya tanımadığımız insanlarla uzun süreli temastan sakınmak gerekecek. Virüsün bir damlacığa yapışarak yayıldığını unutmayarak davranmalıyız. Bugün için, kişilerden 1,52 metre uzaklıkta kalabilmek ve maske en önemli korunma aracı. Hasta olan ya da olmayan herkes maske kullanmalı. Maskenin cerrahi maske standardında olması gerekiyor. Düz keten kumaşlarla yapılan maskeler damlacıktan yeteri kadar koruyamaz. Ayrıca maskeleri de yoğun günlük kullanımlarda sıkça değiştirmek daha uygun. Aşırı nemli ve ıslak maskelerin koruyuculukları azalmaktadır. Sonuç olarak aşı uygulansa dahi, virüs sürekli mutasyona uğrayacağı için, aşıların her yıl yenilenmesi gerekecek. Ve biz bundan sonra hep korona virüs konusunda dikkatli olmak durumunda olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.