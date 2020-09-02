Bursa'da toplu taşıma araçlarına korona denetimi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik, maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Trafik ekipleri Bursa'nın dört bir yanında toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Bir çok toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafeye uyulduğu görülürken, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin pandemi süresince yapmış olduğu denetimleri son zamanlarda artan ölüm ve vaka sayısına bağlı olarak arttırdığı öğrenildi.

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