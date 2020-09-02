Kapaklar açıldı, susuz kalan balıklar ölmeye başladı

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Bursa'da Boğazköy barajındaki suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda balık telef oldu.

Her yıl bu aylarda Boğazköy barajında elektrik üretimi durdurularak barajın kapakları açılıp su tarım alanları için kullanıyor. Suların aninden çekilmesiyle balık ölümleri de yaşanıyor. Su seviyesinin düşmesiyle çok sayıda balık öldü. Ölen balıklar kıyılara vurdu. Balık ölümlerinin suların azalması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

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