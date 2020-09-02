Bursa’nın kalbi yarışmaya açılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hanlar bölgesini ortaya çıkaracak proje ile Bursa tarihine damga vurmak istediklerini söyledi.

Osmanlı'nın ilk pâyitahtı olan Bursa'da tarihî çarşı ve hanlar bölgesinin etrafını açacak proje adım adım ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehre damga vuracak olan projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenirken, proje kapsamında tarihî yapıları çevreleyen binaların yıkımına geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum’un da katıldığı törenle başlanmıştı. Binaların yıkımı hızla devam ederken, Büyükşehir Belediyesi, alanın açılmasının ardından bölgede hayata geçirilecek proje için de çalışmalara hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi, hanlar bölgesi çarşıbaşı kentsel tasarımı için proje yarışması düzenlendi. Bölgenin UNESCO dünya mirası listesine alınması çalışmalarında jüri hazırlıklarını tamamladı. Farklı üniversitelerden ve meslek gruplarından belirlenen uzman jüri üyeleri, çalışma kapsamında Pirinç Han, Kapan Han, Eski İpek Han, Çarşıbaşı Meydanı ve Balibey Han’ı gezerek hem sahada tespitler yaptı, hem de bölge esnafı ve vatandaşların uygulanacak projeden beklentilerini gözlemledi. Tophane yamaçları ile bölgenin bir bütün olarak ele alınacağı yarışma süreci ile ilgili bütün hazırlıklar tamamlandı.

Geleceğe damga vuracak

Tarihî çarşı ve hanlar bölgesinde sahada titiz bir çalışma yürüten Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu Başkanlığındaki jüri üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirdi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde artık önemli bir noktaya gidildiğini, uygulanacak projenin alanında uzman isimlerle belirleneceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Hanlar Bölgesi, UNESCO dünya mirası listesinde çok değerli ve çok kıymetli bir alan bizim için. Fakat son yıllarda hareketliliğini bir miktar kaybettiğini görüyoruz. İnşallah burada oluşturduğumuz heyetimizin yönlendirmeleriyle yarışma sürecini yakında ilân edeceğiz. Yarışma sonunda ortaya çıkacak projeyi de kamuoyu ile paylaşacağız. Temennimiz Bursa tarihine damga vuracak bir projenin ortaya çıkması. Yarışmaya Türkiye genelinden ilgi gösterileceğine inanıyorum. Bizim önce şunu çok net tanımlamamız gerekiyor. Ne yapmak istiyoruz? Bu tarihî süreci nasıl ileriye taşımak istiyoruz, nasıl bir proje ortaya koyup, nasıl fayda üretmek istiyoruz. Sadece bir alanı yıkıp, bir yerleri açmak değil, gerçekten bir alanı gerçek manada gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Pâyitaht Bursa’da tarih ve yeşil gün yüzüne çıkıyor derken gerçekten işin bütün boyutlarını, ekonomik boyutlarında oradaki esnafı da ulaşımı da yaya sirkülasyonunu da ve diğer tüm unsurları da düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. İnşallah Bursa adına büyük kazanç olacak. Ben her bir üyemize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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