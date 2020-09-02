Gürsu’nun su şehri kimliği İpekyolu Mahallesi’ne taşındı

Gürsu Belediyesi, ilçenin tarihî dokusunu ve su şehri kimliğini yapılan çeşmelerle ortaya koyuyor.
Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ilçenin kent estetiği güzelleştiriliyor. Gürsu’nun yeni oluşan İpekyolu Mahallesi de, Osmanlı mimarisini, Gürsu’nun tarihî dokusu ve su şehri kimliğini yansıtan çeşmeyle kent estetiği kazandı. Gürsu’ya kent kimliği kazandıran çeşmelerin takdir topladığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Alt ve üst yapı hizmetlerimiz aralıksız devam ederken, ilçemizin kent estetiğini geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapmaktayız. Bu çalışmalarımızla ilçemizin sahip olduğu tarihî, kültürel ve doğal güzelliklerini göz önüne çıkarıyoruz“ dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.