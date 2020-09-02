Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada Suriye uyruklu 4 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Orhangazi'deki Küçük Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Sanayi sitesindeki iş yerinde çalışan Suriye uyruklu 7 kişi ile ilçe dışından Orhangazi´ye geldikleri öne sürülen yine Suriye uyruklu 4 kişi arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 7 kişilik grup, 4 kişilik gruba taş ve sopalarla saldırdı. Kavgayı gören sanayi sitesinde özel güvenlik görevlileri, müdahale ederek kavgayı ayırıp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kafalarına aldığı darbeler nedeniyle yerde kanlar içerisinde yatan Suriye uyruklu 4 kişiyi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Ağır yaralı 4 kişiden ikisi, Gemlik Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan 7 kişi ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2020-09-02 12:49:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.