Prostat kanserinde erken teşhis kolaylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prostat kanserinde erken teşhis kolaylaştı

İHA

Prostat kanserinde erken teşhis kolaylaştı

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, prostat kanseri erken dönemde teşhisinin çoğu hastada hiçbir şikâyete sebep olmadan ortadan kaldırılabileceğini söyledi.
Prostat kanseri dünya genelinde erkekler arasında ikinci en sık görülen kötü huylu hastalık olduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, “Akciğer kanserinden sonra erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Erken ve doğru teşhis hastalığın kalıcı tedavisi için önemlidir. 45 yaşından sonra en az bir defa ürolog tarafından muayene edilmeleri ve kanda Total PSA (prostat spesifik antijen) ölçümü yaptırmaları gerekir. Bu sebeple, ailesinde baba, erkek kardeş, amca, dayı gibi prostat kanseri olmayan erkeklerin ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklerde bu tetkiklere 40 yaşında yaptırmalıdır. Muayene ve kan testi sonucunda prostat kanserinden şüphe edilirse biyopsi yapılması şarttır. MRI / Ultrason Füzyon Biyopsi tekniği hastanede yatış ve ön hazırlık gerektirmeyen, güvenilir ve etkin bir prostat kanseri teşhisi koyma aracıdır. Prostat kanseri erken dönemde çoğu hastada hiçbir şikâyete neden olmaz” dedi.
Teknolojideki ilerlemeler sayesinde prostat kanseri teşhisi için yapılan biyopsilerin doğruluğunu arttırmaya yardımcı füzyon biyopsi tekniğiyle prostat alanını tam olarak hedeflemelerine ve örneklemelerine imkan sağladığını belirten Çal, “Bu teknikte biyopsi öncesi özel bir manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması yapılarak şüpheli alanlar işaretlenir. İşlem sırasında biyopsi iğnesinin şüpheli hedef alanlara yönlendirilmesi için makattan yerleştirilen ultrasonografi cihazı kullanılır. Ancak bu yöntemde prostat dokusundan rastgele değil kanserden şüphelenilen hedeften örnekleme yapılmaktadır. Prostat kanserinin irsî geçişinde belirli bir oranlama yapmak kolay değil, birinci derece akrabalarında prostat kanseri teşhis edildiyse 2 ila 4 kat daha risk taşıdığını gösteriyor. Tedavisi ise tamamen hastanın özelliklerine göre planlıyoruz. Hayatını tehdit edecek şekilde değilse, aktif izlem dediğimiz yöntemi tavsiye ediyoruz. Hiç tedavi yapmadan bu sorundan kişi korumaktır. Çünkü her tedavinin ister istemez bir yan etkisi bulunmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suriyeli iki grup, birbirine girdi: 4 ağır yaralı (2)
YEREL HABERLER Suriyeli iki grup, birbirine girdi: 4 ağır yaralı (2)
Başkan Yılmaz, 500 gününü değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, 500 gününü değerlendirdi
Mudanya’da koronavirüs tedbirleri artırıldı
YEREL HABERLER Mudanya’da koronavirüs tedbirleri artırıldı
Bursa'da hasadı süren `Birton´ eriği ihracatı başladı
YEREL HABERLER Bursa'da hasadı süren `Birton´ eriği ihracatı başladı
Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı
YEREL HABERLER Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı
Suriyeli iki grup kavga etti, 4 ağır yaralı
YEREL HABERLER Suriyeli iki grup kavga etti, 4 ağır yaralı
Bursa'da minibüs ve dolmuşlara koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da minibüs ve dolmuşlara koronavirüs denetimi
Barajın suları çekildi, mezarlara ziyaret başladı
YEREL HABERLER Barajın suları çekildi, mezarlara ziyaret başladı
Gürsu’nun su şehri kimliği İpekyolu Mahallesi’ne taşındı
YEREL HABERLER Gürsu’nun su şehri kimliği İpekyolu Mahallesi’ne ...
Bursa’nın kalbi yarışmaya açılıyor
YEREL HABERLER Bursa’nın kalbi yarışmaya açılıyor
İnegöl alası eski günlerine geri döndü Çevre yolunda ayçiçeği kurutuyorlar
YEREL HABERLER İnegöl alası eski günlerine geri döndü Çevre yolunda ...
Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
BTSO Akademi’de verginin detayları ele alındı
YEREL HABERLER BTSO Akademi’de verginin detayları ele alındı
Kapaklar açıldı, susuz kalan balıklar ölmeye başladı
YEREL HABERLER Kapaklar açıldı, susuz kalan balıklar ölmeye başladı
Bursa'da toplu taşıma araçlarına korona denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da toplu taşıma araçlarına korona denetimi
Bursa'da kına dönüşü kaza; damat öldü, gelin ve 2 akrabası ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kına dönüşü kaza; damat öldü, gelin ve 2 ...
Sular çekildi mezarlıklar gün yüzüne çıktı Muhtar mezarlıkları bulunanlara çağrı yaptı
YEREL HABERLER Sular çekildi mezarlıklar gün yüzüne çıktı Muhtar ...
Profesörden uyarı: Korona virüslü hayata alışmak zorundayız
YEREL HABERLER Profesörden uyarı: Korona virüslü hayata alışmak ...
Bursa'da, 3 kilo bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da, 3 kilo bonzai ele geçirildi
Bursa’da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Bursa’da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Kına dönüşü düğün yolunda genç çifti ölüm ayırdı Düğüne günler kala genç çifti ölüm ayırdı Aydın'dan kına dönüşü Bursa'ya dönen çift tırın altına girdi
YEREL HABERLER Kına dönüşü düğün yolunda genç çifti ölüm ...
'Gümbürgümbür' kupa sevinci
YEREL HABERLER 'Gümbürgümbür' kupa sevinci
Örnek dayanışma
YEREL HABERLER Örnek dayanışma
O minibüsü Bursa polisi affetmedi Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüsteki üst üste yolculuğun görüntülerini ihbar kabul eden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri minibüsü bulup sürücüsüne ceza kesti
YEREL HABERLER O minibüsü Bursa polisi affetmedi Sosyal mesafenin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X