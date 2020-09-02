Suriyeli iki grup, birbirine girdi: 4 ağır yaralı (2)



KAVGA ANI KAMERADA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasındaki taşlı ve sopalı kavganın görüntüleri, ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; 7 kişilik grubun, olay yerine gelen 4 kişilik grup ile karşı karşıya gelmesinin ardından bir anda saldırıya geçtiği ve iki tarafın da birbirlerini darbetmeye çalıştığı anlar yer aldı. 7 kişilik grubun, özel güvenlik görevlilerinin olay yerine gelmesinin ardından araziye doğru kaçma anları da kameraya yansıdı.Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2020-09-02 13:24:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.