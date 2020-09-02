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Sağlık çalışanlarına aşureler Osmangazi’den Sağlık çalışanlarına aşure ikramı

İHA

Osmangazi Belediyesi, her yıl muharrem ayında düzenlediği aşure ikramlarını bu yıl ilk olarak sağlık çalışanlarına yaptı.

Sağlık çalışanlarına aşureler Osmangazi’den Sağlık çalışanlarına aşure ikramı

Osmangazi Belediyesi, her yıl muharrem ayında düzenlediği aşure ikramlarını bu yıl ilk olarak sağlık çalışanlarına yaptı.
Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel aşure ikramında Covid19 ile mücadelenin baş kahramanları olan sağlık çalışanları unutulmadı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere kentteki çeşitli sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek görev başındaki sağlık çalışanlarına aşure ikram etti. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, bu zor dönemde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek ikram nedeniyle teşekkür etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi sürecinde insanların sağlığı için canlarını ortaya koyarak hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Osmangazi Belediyesi olarak her yıl Muharrem Ayı’nda ilçenin farklı noktalarında aşure dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl korona virüs dolayısıyla tüm dünya olarak zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreçte en çok zorlananlar ise sağlık çalışanlarımız oldu. Bizler de bu yıl ilk aşuremizi sağlık çalışanlarımız ile paylaşmak istedik. Gece gündüz demeden bizim sağlığımız için çalışan tüm sağlık personelimize Allah kolaylıklar versin. Çok zor bir süreçten geçiyorlar. Bu zorlu süreci inşallah en kısa sürede atlatırız” dedi.
Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Dursun Topal da yaptığı konuşmada, “Sağlık çalışanları olarak tüm dünya insanları gibi biz de zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sağlık çalışanları olarak 56 aydır bu hastalığa karşı ciddi bir savaş içerisindeyiz. Tüm mücadelemiz vatandaşlarımızın sağlığı için. Bu tarz hatırlanmalar bizler için önemli bir motivasyon kaynağı. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a bizleri ziyaret ederek moral verdiği ve aşure ikramında bulunduğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

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