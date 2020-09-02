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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi ekipleri iş başında

İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Covid19 ile mücadele çerçevesinde izolasyondaki kişileri denetlemek için ekipler oluşturuldu.

Pandemi ekipleri iş başında

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Covid19 ile mücadele çerçevesinde izolasyondaki kişileri denetlemek için ekipler oluşturuldu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla ‘İzolasyona tabi tutulan kişilerin ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyup uyulmadığının ikametlerinde birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi maksadıyla Mahalle Denetim Ekipleri oluşturuldu. Ayrıcaevde izolasyona alınan kişilerinin takibinin yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığınca Filyasyon Takip Sistemi (FİTAS) ihdas edilmiş, bu çalışmaların daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde İlçemizde Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) oluşturularak FİTAS’a kayıtlı Covid19 tanılı ya da temaslısı vatandaşlarımızın bilgileri İSDEM sistemine iletilerek Mahalle Denetim Ekipleri tarafından takibi başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. 345 personelden oluşan 69 Mahalle Denetim Ekibi, 15 personelden oluşan 4 İşyeri Denetim Ekibine ilave olarak Yıldırım Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyelerinde de denetim ekipleri oluşturulmuştur.Mahalle Denetim Ekibi görevlilerimiz ve kolluk personellerimiz gün içerisinde evde denetim yaparken Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz de akşam saatlerinde evde izolasyona alınan Covid19 tanılı ya da temaslı vatandaşlarımızın izolasyon bölgelerinde olup olmadıklarının takibini ve kontrolünü sıklıkla gerçekleştirmektedir. Kaymakamlığımız bünyesinde salgın denetim merkezimizde gelen ihbar / şikayetleri değerlendirmek ve 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmak üzere 30 personel görevlendirilmiştir. Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca 3.150,00TL idari para cezası uygulanmaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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