Bursa'da ağaç katliamı Bursa'da meşelik alandaki ağaç katliamına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da ağaç katliamı Bursa'da meşelik alandaki ağaç katliamına tepki

İHA

Bursa'da Milli Emlâk'e ait olan bir araziyi kiralayan şahsın yaklaşık 60 yakın meşe ağacını kesmesi tepkilere sebebiyet verdi. Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Necla Özkaplan Yörüklü, bunun bir katliam olduğunu söyledi.

Bursa'da ağaç katliamı Bursa'da meşelik alandaki ağaç katliamına tepki

Bursa'da Milli Emlâk'e ait olan bir araziyi kiralayan şahsın yaklaşık 60 yakın meşe ağacını kesmesi tepkilere sebebiyet verdi. Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Necla Özkaplan Yörüklü, bunun bir katliam olduğunu söyledi.
Mudanya ilçesinin Mürsel Mahallesi'nde bulunan meşelik alanda, mülkiyeti Milli Emlâk'e ait olan arazinin bir vatandaş tarafından kiralandı ve 60'a yakın meşe ağacının kesilmesi iddiaları vatandaşları ayağa kaldırdı. Bursa kamuoyundan duyarlılık göstermelerini rica eden Yörüklü, "Burayı kiralayan kişi yalan söylemektedir. Kaymakamımıza gidip dilekçemizi vereceğiz. Bilim adına çalışma yapılacağı safsatasına inanmıyoruz. Şahıs bu alanı kiraladığını ve endemik bitki yetiştireceğini söylemiş ancak endemik bitki zaten kendisi belli bir bölgede yetişir, yetiştiriciliği yapılamaz" şeklinde konuştu.
Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Necla Yörüklü, "Mürsel Mahellesinde 28 Ağustos 2020 tarihinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1562 parsel numaralı 2100 metrekare alanda yaklaşık 5060 adet 2545 yaşları arasında meşe ağaçlarının kesildiği ihbarı aldık. Yapılan araştırmalara göre, 31 Ağustos 2020 tarihinde kesim sırasında tutanak tutulmuş. Tutanak Mudanya İlçe Jandarma, Mudanya Orman İşletme Şefliği, İlçe Milli Emlâk Şefliği (müdür ve muhtar imzalı) olarak tutanak altına alınmıştır. Söz konusu alanda kesimin Dilek Ataoğlu Mert adına yapıldığı belirtilmiş, söz konusu kişi tespit/tutanak günü telefonla yapılan görüşmede ilgili Milli Emlâk Müdürlüğünden kiralama suretiyle alanda endemik bitki yetiştiriciliği yapmak üzere kiraladıklarını belirtilmiştir. Mudanya kaymakamına sesleniyorum. Onların doğayla ilgili çalışmalarını takip ediyoruz. Bizler bu kıyımı yaparak nasıl bir kamusal kiralama yapıldığını anlamak ve halkımıza anlatmak istiyoruz. Kiralama sözleşmesi, yani oluru alınmış mıdır? Kiralama ne maksatla istenmiştir?" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da tarihi yapı yıkıldı
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi yapı yıkıldı
Pandemi ekipleri iş başında
YEREL HABERLER Pandemi ekipleri iş başında
Cinayetten 26 yıldır aranan zanlı, Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER Cinayetten 26 yıldır aranan zanlı, Bursa'da yakalandı
26 yıl firar eden cinayet zanlısı Bursa'da yakalandı 36 yıl kesinleşmiş cezasıyla 26 yıl kaçtı
YEREL HABERLER 26 yıl firar eden cinayet zanlısı Bursa'da ...
Sağlık çalışanlarına aşureler Osmangazi’den Sağlık çalışanlarına aşure ikramı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına aşureler Osmangazi’den Sağlık ...
Nilüfer’de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer’de su kesintisi
Çevikel, ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Çevikel, ağustos ayı ihracat rakamlarını ...
Özlüce Kilisesi bakımsızlıktan yıkıldı
YEREL HABERLER Özlüce Kilisesi bakımsızlıktan yıkıldı
Firari hükümlü, 200 bin liralık hırsızlık yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Firari hükümlü, 200 bin liralık hırsızlık yapınca ...
Öldüresiye dayak kamerada Bursa'da kuru sıkı tabancanın kabzasıyla yaşlı adamı böyle dövdü
YEREL HABERLER Öldüresiye dayak kamerada Bursa'da kuru sıkı ...
Polisten uyuşturucuya bir darbe daha
YEREL HABERLER Polisten uyuşturucuya bir darbe daha
Meslekî eğitimde lise diploması müjdesi
YEREL HABERLER Meslekî eğitimde lise diploması müjdesi
İnegölspor cephesi fikstürden memnun
YEREL HABERLER İnegölspor cephesi fikstürden memnun
İnegölspor fikstürden memnun
YEREL HABERLER İnegölspor fikstürden memnun
Bursa'da suç makinesi yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Bursa'da suç makinesi yakayı ele verdi
Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü
YEREL HABERLER Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu, tabanca ...
Muhtar mahallesini kamerayla izliyor
YEREL HABERLER Muhtar mahallesini kamerayla izliyor
Suriyeli iki grup, birbirine girdi: 4 ağır yaralı (2)
YEREL HABERLER Suriyeli iki grup, birbirine girdi: 4 ağır yaralı (2)
Prostat kanserinde erken teşhis kolaylaştı
YEREL HABERLER Prostat kanserinde erken teşhis kolaylaştı
Başkan Yılmaz, 500 gününü değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, 500 gününü değerlendirdi
Mudanya’da koronavirüs tedbirleri artırıldı
YEREL HABERLER Mudanya’da koronavirüs tedbirleri artırıldı
Bursa'da hasadı süren `Birton´ eriği ihracatı başladı
YEREL HABERLER Bursa'da hasadı süren `Birton´ eriği ihracatı başladı
Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı
YEREL HABERLER Suriyeli iki grup birbirine girdi: 4 ağır yaralı
Suriyeli iki grup kavga etti, 4 ağır yaralı
YEREL HABERLER Suriyeli iki grup kavga etti, 4 ağır yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X